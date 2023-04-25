Човен з прикордонниками затонув на Чернігівщині

В Чернігівській області в понеділок, 24 квітня, затонув човен з прикордонниками. Двоє військовослужбовців загинули. Обставини події вже перевіряє Державне бюро розслідувань, яке повідомило про нього у вівторок, 25 квітня.

«24 квітня човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро. За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинули двоє військовослужбовців», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що тіла прикордонників виявили у процесі пошуково-рятувальних заходів. Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема – судово-медичної – для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків.

ДБР розслідує інцидент за статтею ККУ «Порушення правил кораблеводіння». Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось.