Власна генерація робить ЧАЕС менш залежною від зовнішнього електропостачання

На території Чорнобильської атомної електростанції запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 МВт, яка забезпечуватиме живленням критично важливу інфраструктуру. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зокрема, сонячна станція живитиме новий безпечний конфайнмент, об’єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива.

«Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки», – написав Шмигаль.

Щорічно станція вироблятиме понад 2 млн кВт·год чистої електроенергії. Це становить 5% річного споживання промислового майданчика та дозволить економити близько 365 тис. доларів на рік, додав міністр енергетики.

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Заощаджені кошти планують спрямувати на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації.

Загальний бюджет проєкту з будівництва СЕС на території ЧАЕС становить понад 825 тис. доларів. Зокрема, Литва надала 7296 сонячних панелей та 17 мережевих інверторів у межах гуманітарної допомоги. Програма розвитку ООН (ПРООН) за фінансування Японії забезпечила додаткове обладнання, монтаж та запуск станції.