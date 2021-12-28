Поблизу пожежі розсташований Чортківський залізничний вокзал

На Тернопільщині в Чорткові виникла масштабна пожежа хлібокомбінату. Про загоряння складського приміщення рятувальників повідомили 18:33 очевидці. Наразі не відомо, чи є хтось з постраждалих.

За повідомленням ДСНС України, площа пожежі складає 1 тис. 300 м кв. Горить дах пустих складських приміщень. На місце події відправили пожежний потяг з Тернополя.

«28 грудня о 18:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення в місті Чортків на вулиці Білецька. До місця події направлено чергові відділення 6 державної пожежно-рятувальної частини, 22 державного пожежно-рятувального поста та автодрабину. Ліквідація пожежі триває», – повідомляє ДСНС Тернопільщини.

Рівень пожежі дуже складний. Адже поруч знаходяться склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо. І пожежники намагаються не допустити перекидання вогню на цю будівлю. До пожежі залучено 35 рятувальників та 8 одиниць пожежної техніки, в тому числі автодрабину.

За повідомленням місцевого видання «Чортків. City» частина конструкцій хлібокомбінату впала на залізничну колію.

Частина конструкції Чортківського хлібкомбінату впала на залізничне полотно

Очевидці також відзначають, що за графіком о 20:54 в Чортків має прибути поїзд «Ворохта-Київ». Чи встигнуть забрати частин складу, який лежить на залізниці – невідомо.

Чортківський комбінат хлібопродуктів є одним із найбільших комбінатів в Тернопільській області. На складах комбінату розміщено понад 10 тис. тонн зерна, в тому числі і частина збіжжя, яке є внесено в Держрезерв України.