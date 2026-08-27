Вид з дрона на дно Каховського водосховища

Відколи три роки тому російська армія підірвала Каховську дамбу, обміліле дно водосховища поросло очеретом, чагарниками та верболозами. Густі зарості приховують військових від безпілотників, тому російські та українські солдати можуть опинитися віч-на-віч. Про це йдеться в репортажі газети The New York Times, опублікованому 27 серпня.

Українські військові розповідають, що російські окупанти намагаються просуватися через колишнє водосховище в напрямку Запоріжжя, розташованого на північному березі. Українські бійці, своєю чергою, облаштовують позиції та намагаються влаштовувати засідки російським військовим.

«Зараз, коли заплави колишнього водосховища висохли, а літня рослинність забезпечує щільне укриття, російські війська намагаються проникнути через басейн», – розповів командир батальйону «Братство» Олексій Середюк.

За його словами, російські сили прагнуть встановити контроль над усією територією колишнього водосховища, щоб використовувати її для подальшого просування до протилежного берега.

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Українські військові стверджують, що Росія вже розгорнула сотні солдатів у водосховищі, яке має близько 100 км завдовжки та 24 км завширшки. За словами Середюка, росіяни облаштували спостережні пости та місця для зосередження військ.

Українські військові називають цю територію переважно зоною відповідальності піхоти.

«В очеретах це нагадує війну старого зразка, як на початку повномасштабного вторгнення – прямий контакт. Як тільки ступиш у лісосмугу – тобі кінець», – розповів командир взводу з позивним «Апач».

За словами командирів і солдатів, над густою рослинністю водосховища дрони виявилися малоефективними.

«Бували випадки, коли ми три дні шукали одного з наших бійців, не кажучи вже про ворожих солдатів», – сказав Середюк. Тому дрони тут використовують переважно для доставки боєприпасів і припасів, а також для ураження певних ділянок, щоб загнати російських солдатів у засідку.

За словами «Апача», частина російських військових намагається залишатися непомітною.

«Їхнє завдання – сидіти, слухати й передавати інформацію. Вони не виглядають мотивованими стріляти чи воювати», – сказав він.

Водночас українські військові розповідають про значні втрати російської армії під час спроб повернути контроль над селом Приморське та іншими населеними пунктами на південь від Запоріжжя.

Офіцер із позивним «Чорний» – начальник відділу планування батальйону «Братство» зазначив, що загалом якість солдатів у російській армії знизилася. Наразі більшість із них на Запорізькому напрямку – це недосвідчені новобранці, і вони здаються в полон значно частіше, ніж у попередні місяці.

Також в акваторії колишнього Каховського водосховища окупанти часто здаються в полон, адже бояться бути застреленими в очереті. Дехто з них починав панікувати одразу ж, бачачи, як там зникають інші росіяни, зазначив «Чорний».

Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 року війська РФ підірвали Каховську ГЕС, яку контролювали від лютого 2022 року. Унаслідок підриву вода затопила понад 80 населених пунктів. Річище Дніпра змінило свій напрям, спровокувавши мор риби та забруднення водойм.

Тодішній керівникГУР Кирило Буданов повідомляв, що Росія усвідомлено підірвала Каховську ГЕС. Дамбу підірвала російська група спеціального призначення, а за пів години до підриву з самої ГЕС провели евакуацію військових РФ. Підрозділи російських окупаційних військ, які були неподалік ГЕС, насправді не знали що підрив відбудеться.

За даними МВС, унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і подальших руйнувань та затоплень загинула 31 людина.

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни, а також направив звернення до Міжнародного кримінального суду.