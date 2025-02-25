Затриманим жінкам загрожує до п'яти років позбавлення волі

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили секретарку та членкиню ВЛК, які за хабарі встановлювали військовозобов’язаним фальшиві діагнози, що давало їм можливість проходити службу у тилу. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, корупційну схему організувала 63-річна лікарка-невролог міської лікарні та залучила до співпраці 54-річну секретарку військово-лікарської комісії. За хабарі вони допомагали чоловікам призовного віку оформлювати документи, в яких вказували фіктивні захворювання. Таким чином військовозобов’язані отримували можливість проходити службу виключно в небойових підрозділах, зокрема в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Поліцейські задокументували отримання лікаркою-неврологом частини хабаря за підготовку пакета медичних документів – 5 тис. грн. Потім її затримали у власному кабінеті під час одержання другої частини – 800 доларів.

Цього ж дня на робочому місці затримали секретарку ВЛК викрили під час одержання частини хабаря у розмірі 200 доларів. Загалом за свою допомогу жінка повинна була отримати 500 доларів.

«Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігуранток, вилучили грошові кошти, службові документи, печатки, засоби зв’язку, компʼютерну техніку та чорнові записи», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Затриманим оголосили підозри у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.