Слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, де виявили схованку із засобами ураження

У Донецькій області виявила прихований арсенал військових засобів ураження, який належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР», повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у «батальйоні «Восток».

«Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України», — йдеться у повідомленні.

Слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик, де виявили закопану схованку із засобами ураження:

автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;

1 гранатометний постріл РПГ-18;

1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм «Хаттабка»;

дві тротилові шашки загальною вагою 600 г;

5 димових шашок;

2 гранати РГД-5 із запалами до них;

понад 2,5 тис. набоїв різного калібру;

23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм;

3 електродетонатори типу ЕДП-р.

Вилучену зброю та вибухівку направили на експертизу.

Нагадаємо, СБУ 7 червня знайшла на Донеччині арсенал зі зброєю, який заклали бойовики російського терориста Ігоря Гіркіна у 2014 році для диверсій на території України.