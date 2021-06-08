На Донеччині знайшли схрон снайпера «ДНР»
Правоохоронці встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у «батальйоні «Восток»
У Донецькій області виявила прихований арсенал військових засобів ураження, який належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР», повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Правоохоронці встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у «батальйоні «Восток».
«Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України», — йдеться у повідомленні.
Слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик, де виявили закопану схованку із засобами ураження:
- автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;
- 1 гранатометний постріл РПГ-18;
- 1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм «Хаттабка»;
- дві тротилові шашки загальною вагою 600 г;
- 5 димових шашок;
- 2 гранати РГД-5 із запалами до них;
- понад 2,5 тис. набоїв різного калібру;
- 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм;
- 3 електродетонатори типу ЕДП-р.
Вилучену зброю та вибухівку направили на експертизу.
Нагадаємо, СБУ 7 червня знайшла на Донеччині арсенал зі зброєю, який заклали бойовики російського терориста Ігоря Гіркіна у 2014 році для диверсій на території України.