На форумі у Львові обговорили реформу місцевого самоврядування

Учасники дискусії обговорили процеси децентралізації

Сьогодні, 15 березня, у Львові розпочався VII Всеукраїнський форум місцевого самоврядування, під час якого відбулась панельна дискусія «Реформа місцевого самоврядування в Україні. Учасники обговорили процеси децентралізації та проблеми у змінах виборчої системи.

«Закони урбаністики — як закони фізики. Якщо не робити ставку на міста — жодна країна не буде розвиватися. Саме за місцевими податками і зборами — велика перспектива, і тут багато що треба врегульовувати. І в цьому році ми намагалися це розпочати через туристичний збір», — цитує виконавчого директора АМУ Олександра Слобожана прес-служба ЛМР.

З його слів, сьогодні 70% навантаження щодо освіти й охорони здоров’я несуть на собі міста, а не держава. Тому й говорять, що потрібний справедливий розподіл ресурсів. Також він зауважив, що 70% з новостворених громад є дотаційними.

«Реформа була для того, щоб громади були самостійними. Мета не в кількості створення громад — а у створенні спроможних громад. Тому ми підтягували ці муніципалітети для надання якісних послуг. 2020 рік — це муніципальні вибори, і ми хочемо побачити переформатовані районні ради», — акцентував Олександр Слобожан.

Досвід прийняття адміністративних і політичних рішень дозволяє приймати рішення і в інших сферах, впевнений директор Інституту розвитку території Юрій Ганущак. На його думку, завжди має бути баланс у всьому — у фінансах, кадрах, між розподілом повноважень місцевої та державної влади, між коштами і ресурсами. Бо це основа якісної роботи і співпраці.

«Місцеві фінанси діляться на чисті — місцева освіта і первинка, і це природнє місцеве самоврядування. Тому держава через деякий час поверне первинку містам. Наступні — закріплені повноваження, по яких є регулювання, і загальнодержавний податок. І останнє — це місцеві податки і збори. І тут я повністю підтримую ті потуги, які робить Асоціація міст: це відміна від пільг, податок на нерухомість, плата за землю відповідним чином. Дороги: загальнодержавні, місцеві — не комунальні, а решта — це між центрами громад, і вони управлятимуться або великими районами або областями. По ресурсах: загальнодержавні — це акциз, по місцевих — пропоную відновити транспортний податок, не збір — а податок: проїздив 25 разів, заправив автобус, і 1 віддай місцевому самоврядуванню. Так ми виходимо на 10 мільярдів. Якщо ви готові це лобіювати — я готовий бути посередником», — пояснив Юрій Ганущак.

«Ми з вами маємо бути не тільки якісними фінансистами, а й добрими управлінцями. Ми з вами повинні бути і філософами управління. Метрополії — це утворення містоподібних, тобто тих, які є двигунами розвитку агломерацій. І в більшості випадків вони мають бути навколо міст маленьких чи великих, тому що це інфраструктура і це майбутнє», — наголосив народний депутат України Олег Березюк.

«Кожен з вас має бути стратегом, який має бачити розвиток своєї громади на 10, 20, 30 років вперед. Для цього потрібні люди, освічені люди. Тому велике прохання до вас: інвестуйте в освіту, інвестуйте в майбутнє», — підсумував міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, цьогорічний Форум місцевого самоврядування відбувається у Центрі Митрополита Андрея Шептицького. Вже всьоме щороку на Форумі обмінюються досвідом, обговорюють актуальні проблеми та перспективи у сфері місцевого самоврядування.