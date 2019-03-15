У Львові стартував Форум місцевого самоврядування

Управлінці та представники влади обговорять актуальні питання і проблеми

У Львові розпочав роботу сьомий Форум місцевого самоврядування. Понад 200 представників місцевої влади з усієї України, державної влади, фахівці управлінської сфери зібралися для обміну досвідом, обговорення й аналізу актуальних проблем і перспектив у сфері місцевого самоврядування.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, який відкрив Форум, сьогодні перемагають ті країни, які роблять ставку на розвиток міст.

«Згадаймо темні часи. Що тоді зробили? Максимально віддали права містам, запровадивши магдебурзьке право. Повноваження тоді були більші, ніж ми маємо сьогодні. Я б повністю реформував систему районних та обласних адміністрацій, адже тоді міста матимуть більше часу для саморозвитку. Усе, що б я залишив, — це невеликий офіс, який би мав допомагати в координації між місцевими громадами та державою», – розповів Андрій Садовий.

Важливими також для місцевого самоврядування є фінанси і безпека. На думку мера Львова, функції місцевих податків та зборів потрібно підпорядкувати містам, що дало б набагато більший результат. А також функцію громадської безпеки.

Також важливим для максимального розвитку міст — це активна робота з європейськими фінансовими фундаціями.

«Львів є найбільшим партнером ЄБРР. Потрібні інвестиції. Часто на рівні Мінфіну є планка, що більше коштів брати не можна. Я б максимально сприяв залученню інвестицій через ЄБРР, ЄІБ тощо. Це ті речі, які повинна робити держава, — каже мер. — Та головне — держава повинна не шкодити, а зрозуміти, що місцеве самоврядування — партнер і фундамент, на якому можна збудувати успішну державу».

фото прес-служби ЛМР

Форум місцевого самоврядування відбувається у Центрі Шептицького.

«Ми всі відповідальні за великі справи в нашій країні. Ніхто за нас Україну не збудує і ніхто за нас не буде робити в ній порядок. Ми маємо це зробити самі. Збудувати краще майбутнє — це наше з вами завдання», – зазначив ректор Українського католицького університету отець Богдан Прах.

До слова, сьогодні в межах Форуму також відбудеться засідання комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Детальніше про форум тут.