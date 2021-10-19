Банда «400 Mawozo» викрала на Гаїті 17 місіонерів із США й Канади та вимагає викуп у розмірі 17 мільйонів доларів.

За словами міністра юстиції Гаїті Ліст Кітель, нині всіх 17 місіонерів утримують в одному з будинків у північному районі Круа-де-Буке, столиці Гаїті Порт-о-Пренс, повідомляє CNN.

Міністр також додав, що ФБР та поліція Гаїті ведуть перемовини з членами банди. Водночас він не виключає, що перемовини можуть тривати декілька тижнів.

Міністр зазначив, що серед викрадених людей є п’ятеро дітей, віком від 8-ми місяців до 15 років.

16 американців і один канадець та їхні сім'ї, включно з дітьми, були викрадені в суботу, 16 жовтня. Викрадені особи пов’язані з християнською групою допомоги зі штату Огайо (США) під назвою Christian Aid Ministries.