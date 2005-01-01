На Харківщині капітана поліції затримали за підозрою в шпигунстві на користь Росії

Агентурна мережа діяла за вказівками російського Генштабу

Служба безпеки України затримала в Харківській області трьох осіб, у тому числі капітана поліції, підозрюваних у роботі на російський Генштаб. Про це повідомляють на сайті спецслужби у четвер, 22 березня.

СБУ задокументувала зв'язок учасників агентурної мережі з Головним управлінням Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації, а також факти передачі капітаном поліції службової інформації МВС України, в тому числі з обмеженим доступом. Зловмисники також передали російським кураторам особисті дані учасників антитерористичної операції.

Відео СБУ

Під час обшуків за місцями проживання затриманих СБУ вилучила речові докази.

Фігурантам справи оголошено підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманий у Рівному російський шпигун отримав 14 років в'язниці.