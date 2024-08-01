Російські агенти готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову

Служба безпеки затримала настоятеля одного з харківських храмів УПЦ МП, який збирав інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддані, священник залучив свого знайомого – працівника місцевої філії «Укрзалізниці». Про це інформує пресслужба СБУ в четвер, 1 серпня.

Як встановили слідчі, харківський священник був завербований російською спецслужбою ще до повномасштабного вторгнення. Згодом після початку повномасштабної війни на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ. За даними правоохоронців, знайомий священника, який працював на залізниці, дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони.

«Відзняті кадри священнослужитель мав пересилати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених “смайлів” у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв’язку фігуранти видаляли листування», – ідеться у повідомленні.

Священника та співробітника «Укрзалізниці» затримали у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучили телефони та сім-карти різних операторів із доказами розвідувально-підривної діяльності. Служба безпеки також встановила особу агента ГРУ, який курував зрадниками.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили клірику та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.