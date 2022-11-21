Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору та вибивали двері до помешкань

У тимчасово захопленій Мирненській тергромаді Херсонщини російські окупанти вриваються в оселі родин із дітьми шкільного віку, щоб завадити навчатися в українських школах онлайн. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

«Сьогодні стало відомо, що у тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини російські загарбники вривалися в оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку», – написав Янушевич у повідомленні.

За його словами, окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору та вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.

«Вороги вкотре цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей!», – йдеться у повідомленні.