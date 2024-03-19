На Херсонщині внаслідок детонації дрона загинуло троє місцевих мешканців. Чоловіки намагалися розібрати дрон у приміщенні, та він вибухнув, повідомили у вівторок, 18 березня, у прес-службі ДСНС.

Інцидент стався у селі Львове Бериславського району, розташоване за 30 км на схід від Херсона. Село розташовується на правому березі Дніпра.

«Там троє місцевих мешканців (чоловіки 45, 55 та 67 років) знайшли дрон з нерозірваним боєприпасом. Чоловіки принесли його додому та почали розбирати, внаслідок чого пристрій здетонував», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Усі троє отримали серйозні поранення, несумісні з життям. Внаслідок ушкоджень чоловіки померли у «швидкій».

У прес-службі ДСНС наголосили про те, що заборонено брати до рук вибухонебезпечні чи підозрілі предмети. У разі виявлення боєприпасу необхідно відійти від нього до 100 метрів та зателефонувати 101.

Зазначимо, село Львове та правобережжя Херсонщини постійно перебуває під обстрілами окупантів. 28 лютого росіяни обстріляли вантажний корабель у херсонському порту. Внаслідок обстрілу судно, а також автомобілі поблизу отримали пошкодження.