Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі

На Херсонщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишню інспекторку виправної колонії, яка під час окупації працювала на росіян. Про це у вівторок, 11 березня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, у травні 2022 року під час окупації частини Херсонщини жінка добровільно перейшла на службу до захопленої росіянами «Дар’ївської виправної колонії №10». Там на посаді так званого «молодшого інспектора відділу охорони» жінка виконувала вказівки керівників окупаційної влади та отримувала зарплату у рублях.

Як зазначають у ДБР, після деокупації жінка тривалий час переховувалась від правоохоронців, однак її викрили та затримали у березні 2025 року. Їй оголосили підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Зазначимо, що у травні 2022 року сайт новин ZMINA з посиланням на тодішню прессекретарку Херсонської міської ради Гаяне Оганесян повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях росіяни змушували ув'язнених «Дар’ївської виправної колонії» копати траншеї, а тих, хто відмовлявся від співпраці, – били. Потім окупанти перевезли засуджених до «Північної колонії №90», а на території колонії №10 планували ремонтувати військову техніку.