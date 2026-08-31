Поліцейські затримали двох жителів Плужного невдовзі після нападу

Двоє мешканців Шепетівського району навмисно спровокували ДТП, щоб пограбувати 17-річного хлопця та його матір. Після зіткнення вони вимагали у потерпілих 2 тис. грн, а коли ті відмовилися, почали погрожувати пістолетом. Поліцейські затримали нападників невдовзі після злочину. Про це у понеділок, 31 серпня, повідомила поліція Хмельницької області.

Подія сталася цими вихідними у селі Плужне Шепетівського району. До поліції звернулася 38-річна жінка, яка повідомила про розбійний напад на неї та її 17-річного сина.

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За даними слідства, двоє чоловіків їхали автомобілем ВАЗ-21083 та навмисно спровокували зіткнення з мопедом, яким керував неповнолітній. Після цього вони почали вимагати у хлопця 2 тис. грн нібито як компенсацію за пошкодження автомобіля.

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Коли підліток сказав, що не має таких грошей, чоловіки дістали пістолет і почали погрожувати ним потерпілим. Після цього вони забрали 2 тис. грн у матері хлопця, яка була пасажиркою мопеда, та втекли з місця події.

Поліцейські невдовзі розшукали та затримали підозрюваних. Ними виявилися двоє жителів Плужного віком 27 та 37 років. Під час затримання у чоловіків вилучили стартовий пістолет, яким вони погрожували потерпілим, та гроші.

Стартовий пістолет підозрюваних (фото поліції)

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.