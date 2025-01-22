Трирічна дівчинка загинула у пожежі на Хмельниччині
Сусіду вдалось врятувати життя п'ятимісячного хлопчика
У пожежі на Кам'янеччині загинула 3-річна дівчинка
У селі Сивороги Кам’янець-Подільського району на Хмельниччині під час пожежі в житловому будинку загинула трирічна дівчинка. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Хмельницькій області.
За даними рятувальників, інцидент трапився 22 січня після 10-ї години ранку. На місці події у будинку пожежники виявили тіло дівчинки 2022 року народження без ознак життя. У помешканні також був п’ятимісячний хлопчик, якого врятував сусід. Дитину госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі.
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