У пожежі на Кам'янеччині загинула 3-річна дівчинка

У селі Сивороги Кам’янець-Подільського району на Хмельниччині під час пожежі в житловому будинку загинула трирічна дівчинка. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Хмельницькій області.

За даними рятувальників, інцидент трапився 22 січня після 10-ї години ранку. На місці події у будинку пожежники виявили тіло дівчинки 2022 року народження без ознак життя. У помешканні також був п’ятимісячний хлопчик, якого врятував сусід. Дитину госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі.