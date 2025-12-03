Смертельна аварія сталася вранці 3 грудня у Камʼянець-Подільському районі

Вранці у середу, 3 грудня, поблизу села Вербка Гуменецької громади вантажний потяг збив 81-річного чоловіка. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Аварія сталася 3 грудня близько 04:45 у Камʼянець-Подільському районі. До поліції надійшло повідомлення від працівника залізничної станції про те, що вантажний поїзд збив чоловіка, який перебував на колії. Потерпілий загинув одразу.

Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 81-річний житель Кам’янця-Подільського. За яких обставин пенсіонер опинився на колії, наразі з’ясовують.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.