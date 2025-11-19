Унаслідок комбінованого удару дронами та ракетами, який росіяни завдали в ніч на 19 листопада, на Хмельниччині пошкоджена інфраструктура. Місцева влада наразі надає постраждалим необхідну допомогу. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Над нашим регіоном було збито/подавлено чотири ворожі БпЛА та одну крилату ракету. Через падіння уламків загалом пошкоджено п'ять житлових будинків, у яких вибито вікна, та покрівлю однієї технічної споруди. Місцева влада надає постраждалим усю необхідну допомогу, забезпечуючи плівкою та шифером для першочергових ремонтів», – зазначив Сергій Тюрін.

За його інформацією, через пошкодження ліній електропередач без світла залишилися 27 населених пунктів, що охоплює майже дві тисячі абонентів. Станом на 10:45 енергетики відновили електропостачання.

Додамо, що цієї ночі ворог застосував для атаки БпЛА та ракети повітряного й наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 524 цілі. У Харкові росіяни влучили у 9-поверховий будинок та пошкодили цивільну інфраструктуру у двох районах. 46 містян отримали травми.

Вранці 19 листопада Росія також атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Є пошкодження енергооб'єкта, деревообробного підприємства та складського приміщення. В області запровадили аварійні відключення світла.

Внаслідок атаки в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них – двоє дітей. А у Тернополі окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці, загинули девʼятеро людей, під завалами ще можуть бути інші постраждалі.