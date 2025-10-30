Причиною відключень світла сталася російська атака на енергетику

За розпорядженням НЕК «Укренерго», у четвер, 30 жовтня, на Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).

Як повідомили в АТ «Хмельницькобленерго», з 8:00 до 10:00 години знеструмлено одночасно дві черги – 5 (підчерги 5.1., 5.2.) та 6 (підчерги 6.1., 6.2.).

Дізнатися очікуваний час відновлення електроенергії можна, скористатися чат-ботами у вайбері, телеграмі або розділами «Відключення за адресою», «Актуальні відключення» на сайті «Хмельницькобленерго».

Також у сервісі «Перевірити чергу» та чат-ботах можна перевірити свою підчергу. Енергетики зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Оновлено. Станом на 10:30 «Укренерго» повідомило, що погодинні відключення скасовані на всій території України. Однак, є імовірність повернення відключень упродовж доби. В окремих регіонах до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.