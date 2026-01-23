Підполковнику загрожує 8 років увʼязнення

Державне бюро розслідувань оголосило підозру посадовцю штабу однієї з військових частин, що дислокується у Кіровоградській області. За даними слідчих, підполковник нарахував незаконні виплати дезертирам. Про це у пʼятницю, 23 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, підполковник, який обіймає посаду начальника відділення персоналу штабу, протягом чотирьох місяців нараховував грошове забезпечення та додаткові виплати військовим, які самовільно залишили місце служби. За цей час дезертири отримали 1,4 млн грн незаконних виплат.

Слідчі оголосили підполковнику підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Невдовзі суд обере для підозрюваного запобіжний захід.

ДБР зазначає, що військовий посадовець вже повністю відшкодував завдані державі збитки.

Нагадаємо, 8 січня ДБР повідомило про викриття командира взводу частини на Донеччині на махінаціях з бойовими виплатами. Посадовець, як і його попередник, виплачував підлеглій, яка перебувала у тилу, доплати за нібито участь у бойових діях.