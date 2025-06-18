Офіцерам загрожує до 10 років ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозри колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та члену комісії з проведення службового розслідування. За даними слідчих, вони приховали факт самогубства військового. Про це у середу, 18 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, що офіцери військової частини точно знали, що військовослужбовець вчинив самогубство. Однак вони сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця та вказали в акті, що він загинув під час виконання бойового завдання.

«На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн», – йдеться у повідомленні ДБР.

Офіцерам оголосили підозри в умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, 30 квітня пресслужба ДБР повідомила про затримання військового, який пішов у СЗЧ та інсценував зникнення безвісти. Внаслідок махінацій родина дезертира незаконно отримала 1 млн грн державних виплат.