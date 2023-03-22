Немовля загинуло від отриманих травм

Правоохоронці Київщини отримали повідомлення від жінки, яка викинула власну дитину з п'ятого поверху через вікно. Двомісячне немовля загинуло в лікарні через отримані травми.

Про це у середу, 22 березня, повідомили у прес-службі поліції Київської області. Інцидент трапився 21 березня у місті Вишневому, що під Києвом.

«29-річна жінка повідомила до поліції Київщини, що викинула 2-місячну дитину. Немовля терміново госпіталізували до лікарні, але, на жаль, через отримані травми хлопчик помер», – повідомили у прес-службі поліції.

За словами голови поліції Київщини Андрія Нєбитова, не виключено, що в матері дитини була післяпологова депресія. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини надзвичайної події, триває розслідування за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).