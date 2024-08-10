Правоохоронці з’ясовують всі обставини події

У суботу, 10 серпня, у селищі Калита на Київщині здетонував боєприпас. Унаслідок вибуху загинув чоловік та постраждала дитина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Повідомлення про вибух надійшло о 14:04. На місці події рятувальники виявили 33-річного чоловіка, який внаслідок детонації боєприпасу отримав тяжкі поранення несумісні з життям. Також постраждала 13-річна дівчинка – її госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що у прикордонній смузі на Рівненщині унаслідок детонації міни постраждав чоловік, який ішов у бік білоруського кордону. Чоловік проігнорував покажчики «Небезпечно! Міни!» і з травмами був госпіталізований у лікарню.