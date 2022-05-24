Бурштин водій заховав серед особистих речей і в конструкціях вантажівки

46-річний громадянин Туреччини намагався незаконно перевезти закордон 62 кг бурштину, захованого серед особистих речей у вантажівці Mercedes на румунських номерах. Бурштин був розфасований у 58 пакунків. Все каміння прикордонники вилучили, крім того, у чоловіка вилучили Mercedes, вартістю понад 1 млн грн.

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, громадянина Туреччини та Mercedes, напакований бурштином, виявили на пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією.

«Під час перевірки вантажного автомобіля марки Mercedes румунської реєстрації, спільною оглядовою групою було виявлено ряд місць в яких знаходилися пакунки з бурштиновими виробами. Як з’ясувалося згодом, транспортним засобом, який прямував на виїзд з України, керував 46-річний громадянин Туреччини», – йдеться у повідомленні прикордонників.

У Держприкордонслужбі додають, що водій облаштував у машині схованки серед особистих речей та використав конструктивні особливості вантажівки для перевезення бурштину. Загалом прикордонники вилучили 58 пакунків каміння вагою близько 62 кг. Вартість бурштину встановлять після експертної оцінки.

За незаконне перевезення закордон бурштину у 46-річного громадянина Туреччини також вилучили вантажівку Mercedes 2013 року випуску разом з напівпричепом вартістю 1,1 млн грн.