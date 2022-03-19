На 19 березня вдалося погодити 10 гуманітарних коридорів. Доставка гуманітарної допомоги та евакуація людей заплановані з населених пунктів у Київській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Про це у суботу, 19 березня, повідомила міністерки реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

На Луганщині 19 березня режим тиші має розпочатися о 9:00. Цей час спробують використати для евакуації та доставки їжі мешканцям. Евакуацію планують із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська. А о 14:00 очікується потяг із Новозолотарівки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОДА/ОВА) Сергій Гайдай.

«Нам погодили гуманітарний коридор, спробуємо сьогодні евакуювати людей та привезти їжу. Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися режим тиші, щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані», – написав у Telegram-каналі суботу, 19 березня, зранку Сергій Гайдай.

Евакуацію мирного населення запланували провести з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Лисичанська. О 14:00 потяг має відправитися із Новозолотарівки.

Збір:

Сєвєродонецьк: 10:00 біля міського Палацу культури;

Рубіжне: 9:00 Будівля ПК, Южний, вул. Чехова, 11;

Лисичанськ: 11:00 — центр міста, вул. ім. Сосюри, 324, ДСНС; 10:00 — м-н ГТВ, від пам'ятника «Літак»;

Привілля: 10:00 на площі;

Попасна: 12:00 від обох палаців культури та школи 1.

Евакуація можлива тільки в разі відсутності обстрілів.

Сергій Гайдай також повідомив, що на Луганщині вже загинули 63 людини.

«Унаслідок потужних обстрілів російською армією Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів, зокрема 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди. За добу загинули чотири людини в Сєвєродонецьку та Рубіжному. Поранено 10 осіб», – повідомив Гайдай.

Також він зазначив, що, за умови дотримання режиму тиші, ремонтні бригади спробують відновити подачу електроенергії в Сєвєродонецьку. За його словами, вчора ввечері внаслідок російських обстрілів була пошкоджена трансформаторна підстанція у старих районах Сєвєродонецька. Загалом станом на 6:00 в області знеструмлені 38 населених пунктів: 26 повністю, 12 частково.

До слова, за інформацією міністерки реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, на сьогодні також заплановані гуманітарні коридори для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Харківської областей. Також триває підготовка гуманітарних коридорів для евакуації людей з міст Київської області. Щоправда, детальнішої інформації щодо того, чи вдалося їх погодити, наразі немає.

Зазначимо, що за минулу добу вдалося організувати 7 гуманітарних коридорів. За інформацією Ірини Верещук, 18 березня вдалося евакуювати 9145 людей. Зокрма з Донецької області – 4972 мешканців Маріуполя, з яких 1124 – діти, дісталися Запоріжжя. А з Сумської області вдалося вивезти 4173 людей. Ще півтисячі людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя.

Також Ірина Верещук повідомила, що через порушення окупантами режиму тиші по погодженому маршруту в Харківській області не вдалося доставити гуманітарну допомогу до міст Балаклея та Ізюм.