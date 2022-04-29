На Луганщині російські військові обстріляли автомобіль рятувальників
Травми отримали два співробітники ДСНС
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Два співробітники ДСНС отримали травми
Два співробітники ДСНС Луганщини отримали поранення під час служби. Вони потрапили під ворожий обстріл, коли їхали надавати допомогу мирному населенню у Новодружеськ. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Сьогодні старший пожежний-рятувальник та водій 38-ї державної пожежно-рятувальної частини прямували на допомогу мирному населенню у Новодружеськ, де потрапили під обстріли російської армії», – написав Гайдай.
У рятувальника діагностували баротравму голови, у водія – осколкове поранення обличчя. Наразі їм надають допомогу медичні працівники.
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