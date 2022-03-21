У Сєвєродонецьку рятувальники ліквідували масштабну пожежу на продуктовому складі, яка виникла внаслідок обстрілів

У населених пунктах Луганської області російський агресор зруйнував 12 будинків. Двоє людей отримали поранення, п’ятеро врятовано з-під завалів. Про це вранці 21 березня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни сильно обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну, які не полишають надію захопити.

«Наші міста міцно тримають оборону, ЗСУ б’ють ворога. Але знов маємо близько 20 пошкоджених або зруйнованих об’єктів, з яких три багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури», – зазначив Сергій Гайдай.

Під час учорашніх обстрілів двоє людей отримали поранення – в Попасній та Комишувасі. П’ятеро врятованих з під завалів. Інформації про загиблих наразі немає. У Сєвєродонецьку рятувальники ліквідували масштабну пожежу на продуктовому складі, яка виникла внаслідок обстрілів.

Як додали у Генштабі ЗСУ, на окупованій території росіяни займаються мародерством.

«Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До Російської Федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби. Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури», – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни намагаються взяти штурмом населені пункти Рубіжне, Сєверодонецьк, Попасну, прорвати оборону біля Верхньоторецького, проте спроби безуспішні, росіяни зазнали втрат. На Луганщині йдуть нещадні бої, є багато руйнувань і загиблих цивільних.