Правоохоронці встановили місцевого жителя, який незаконно зберігав виявлені засоби ураження

Служба безпеки України виявила у покинутому дитячому таборі поблизу лінії розмежування у Луганській області схованку із військовими засобами ураження, повідомляє прес-центр СБУ.

Зі схованки, облаштованої на території покинутого дитячого табору у Старобільському районі, правоохоронці вилучили 6,5 кг тротилу, ручну осколкову гранату і запал до неї, гранатометний постріл ВОГ-25, набої для стрілецької зброї.

«За оперативними даними, схрон обладнали ватажки бойовиків під час збройного спротиву силам Антитерористичної операції улітку 2014 року», — зазначили у СБУ.

Ще одну схованку з бойовими засобами ураження правоохоронці виявили у підвалі багатоквартирного будинку у центрі Сєвєродонецька. Звідти вони вилучили ручну протипіхотну гранату РГО російського виробництва та запал до неї, гранати РГД-5 та запали до них, реактивний освітлювальний сигнальний патрон.

Правоохоронці встановили місцевого жителя, який незаконно зберігав виявлені засоби ураження. Йому повідомили про підозру за статтею про «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку червня у Донецькій області виявила прихований арсенал військових засобів ураження, який належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР».