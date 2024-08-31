У ніч з п’ятниці на суботу під час конфлікту між двома мешканцями Яворівщини 63-річний чоловік вдарив свого 61-річного брата молотком по голові. Нападника затримали за гарячими слідами, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Між братами були неприязні стосунки. Під час чергового конфлікту старший напав на молодшого. Постраждалий перебуває в лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, переломом лобної кістки та носа. Саме медики повідомили поліцію про інцидент.

За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Його затримали і повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.