Тіло чоловіка виявили сусіди й повідомили в поліцію

На Львівщині поліцейські затримали 50-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого співмешканця. Під час конфлікту жінка спершу вдарила його сковорідкою по голові, а потім убила молотком.

Як повідомили у поліції, 21 серпняпісля півночі між 50-річною жінкою та її співмешканцем-однолітком виник конфлікт, під час якого вона вдарила його сковорідкою по голові. Після цього вона завдала чоловікові численних ударів молотком, унаслідок чого він помер.

Потім жінка винесла тіло з будинку, кинула його у рів, прибрала в будинку та заховала молоток. Тіло вбитого виявили сусіди і повідомили про це в поліцію.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід. За вчинене їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.