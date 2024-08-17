Поліцейські оперативно затримали підозрбваного у вбивстві

У суботу вранці, 17 серпня, поліцейські затримали 27-річного мешканця Закарпаття, якого підозрюють у вбивстві 47-річного чоловіка. У пресслужбі патрульної поліції Львівщини розповіли, що свідком злочину став львів'янин, який викликав поліцію та показав напрямок руху зловмисника.

«Сьогодні зранку надійшло звернення на вулицю Наукову. Заявник побачив із вікна, як невідомий вдарив ножем у груди чоловіка, від чого той впав і лежить. Медики констатували смерть 47-річного чоловіка. Очевидець вказав напрямок руху зловмисника та описав його зовнішність», – повідомили у патрульній поліції.

Ніж, який знайшли у підозрюваного у вбивстві (Фото патрульної поліції)

У пресслужбі поліції Львівської області розповіли, що чоловіки були знайомі між собою. Мешканець Закарпаття вдарив львів'янина у груди під час побутового конфлікту.

Ймовірного зловмисника розшукували екіпажі та підрозділи поліції Львівщини. Їм вдалося затримати 27-річного чоловіка, який мав з собою ніж. Наразі йому повідомили підозру в умисному вбивстві. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці проводять досудове розслідування.