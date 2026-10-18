ДТП відбулася у вечірню пору доби

Ввечері суботи, 17 жовтня, на Яворівщині у ДТП з автобусом загинув 77-річний велосипедист. Як повідомили у поліції Львівщини, аварія трапилася близько 18:20 у селі Наконечне Перше.

«Відбулося зіткнення автобуса Automet Apollo, яким керував 37-річний житель Яворівського району, та велосипеда під керуванням 77-річного мешканця району. Внаслідок ДТП літній велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, однак, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні», – розповіли у поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Поліцейські встановлюють обставини аварії.

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