Cмертельна аварія сталася на заокругленій ділянці дороги

У четвер, 15 жовтня, у Добромильській громаді на Львівщині під колесами вантажівки загинув 39-річний пішохід.

За даними поліції Львівщини, близько 15:15 між селами Дешичі та Чижки Самбірського району 47-річний водій вантажівки DAF, житель Самбора, здійснив наїзд на 39-річного пішохода, мешканця Самбірського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

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