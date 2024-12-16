На Львівщини один з районних ТЦК відмовив батьку трьох дітей у наданні відстрочки від мобілізації. Військовозобов’язаний у суді визнав рішення комісії протиправним та скасував його. Документи жителя Львівщини мають розглянути повторно з врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду із позовом до ТЦК звернувся багатодітний мешканець Львівщини, якому відмовили у наданні відстрочки від мобілізації. Причиною відмови було те, що дитина позивача від першого шлюбу проживає разом з матір’ю та перебуває за кордоном. Військовозобов’язаний вважає відмову в отриманні відстрочки незаконною та звернувся до суду, щоб її скасувати.

У своєму позові чоловік також зазначив, що після відмови у наданні відстрочки йому дали мобілізаційне розпорядження, але у військовій частині відмовились прийняти його на службу, дізнавшись, що він є батьком трьох дітей.

Цю справу розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Матеріали справи підтверджують, що позивач є батьком трьох дітей. У судовому порядку не врегульована участь чоловіка в утримані дитини від першого шлюбу, але його колишня дружина подала заяву, у якій вказано, що він сплачує 10% від свого доходу. Згідно з даними виконавчої служби, позивач не має будь-якої заборгованості, зокрема й зі сплати аліментів.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення комісії про відмову в наданні позивачу відстрочки від мобілізації. Документи жителя Львівщини мають розглянути повторно з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.