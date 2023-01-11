Видимість на дорогах буде сильно обмеженою

На території Львівської області оголошено штормове попередження. 11 січня уночі і 12 січня зранку очікується туман видимістю 200-500 метрів. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на регіональний гідрометцентр.

Окрім поганої видимості через туман, на дорогах буде ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області просить мешканців бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов і відповідально ставитись до власного життя та життя оточуючих.

У разі небезпеки та виникнення надзвичайних ситуацій можна телефонувати до Служби порятунку «101».