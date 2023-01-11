На Львівщині через погіршення погоди оголосили штормове попередження
Мешканців просять бути уважними та обережними
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Видимість на дорогах буде сильно обмеженою
На території Львівської області оголошено штормове попередження. 11 січня уночі і 12 січня зранку очікується туман видимістю 200-500 метрів. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на регіональний гідрометцентр.
Окрім поганої видимості через туман, на дорогах буде ожеледиця.
Головне управління ДСНС України у Львівській області просить мешканців бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов і відповідально ставитись до власного життя та життя оточуючих.
У разі небезпеки та виникнення надзвичайних ситуацій можна телефонувати до Служби порятунку «101».
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