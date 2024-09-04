Буський районний суд Львівщини визнав директора сільської школи Антіна Максимів винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Через працевлаштування дружини та сина Максиміву доведеться заплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, Антін Максимів є директором Задвір’янського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Красненської селищної ради. Ще у 2022 році директор працевлаштував свою дружину вчителькою математики, а сина – вчителем інформатики у школу, яку він очолює. При цьому Максимів не повідомив про наявність конфлікту інтересів директора відділу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради.

Щодо Антіна Максиміва склали протоколи за фактом порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. На засідання суду він не прийшов, повідомивши, що перебуває на лікарняному без зазначення хвороби чи діагнозу. Прокурор наполягав на розгляді справи без присутності обвинуваченого.

У матеріалах справи є пояснення Антіна Максиміва, що дружина прийнята відділом освіти у 1991 році на посаду вчительки математики в Задвір’янську ЗОШ. Пізніше вона стала заступницею директора Полоницької ЗОШ, після скорочення посади прийнята на посаду вчительки математики Задві’янської ЗОШ. Директор стверджує, що цього рішенні він «не приймав, однак подав письмову заяву про конфлікт інтересів, і такі ж дії вчинив відносно роботи сина».

В матеріалах справи є письмові заяви Антіна Максиміва про конфлікт інтересів, але немає даних, що вони були подані та зареєстрована у місцевому відділі освіти чи НАЗК.

Справу розглянув суддя Борис Журибіда, який дослідив усі докази та аргументи сторін, визнавши директора школи винним у адмінправопорушення та призначив йому покарання – 3400 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.