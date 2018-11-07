На Львівщині до кінця тижня синоптики прогнозують погіршення погоди

У вихідні обіцяють до 4° морозу

На Львівщині 7-9 листопада буде без опадів, вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12°, а от 10-11 листопада денна температура знизиться до 2-8° тепла. Можливі навіть приморозки до 4 градусів морозу. Як повідомляв ZAXID.NET, синоптики попередили, що в Україну йдуть перші морози.

Як повідомляє Український гідрометцентр, 7 листопада на Львівщині – мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці – туман, видимість 200-500 м. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. У західних регіонах температура вночі 2-7° тепла; вдень – 7-12°.

8-9 листопада синоптики прогнозують по всій Україні хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу.

У вихідні, 10-11 листопада, без опадів. У неділю, 11 листопада, у західних областях синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-8° тепла; у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 8-14°.

До слова, за прогнозами синоптиків, цьогоріч у листопаді опадів буде менше, ніж у минулі роки.