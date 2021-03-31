У Пустомитівському районі чоловік підірвався на гранаті, яку тримав в кишені штанів

У середу, 31 квітня, близько 18:00 у селі Хоросно, що в Пустомитівському районі стався вибух. Місцевий мешканець, колишній учасник АТО підірвався на бойовій гранаті. Чоловік загинув на місці до приїзду медиків.

Як повідомили ZAXID.NET власні джерела у поліції, коли стався вибух чоловік був надворі. У кишені його штанів була бойова граната, яка вибухнула. Від вибуху чоловікові відірвало ногу, а вже за кілька хвилин він помер.

Відомо, що загиблий проживав з батьком, був неодружений і дітей також не мав. Спиртним не зловживав та вів спокійний спосіб життя. Як повідомили джерела у слідстві чоловік раніше служив в АТО.

Зараз на місці працює поліція. Вони перевіряють інформацію про службу в АТО, а також обставини інциденту. Поки невідомо чи це був нещасний випадок чи самогубство.

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