Синоптики оголосили у Львові та області штормове попередження через сильний туман, водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.

Так, до кінця доби 24 грудня і вночі та вранці 25 грудня по місту Львову та місцями по території Львівської області туман, видимістю 200 –500 м. Про це інформують у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити вас на дорозі (це можуть бути стрічки, наклейки, жилет тощо), або ж ліхтариками.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, просять повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.