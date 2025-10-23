ДТП трапилась 22 жовтня в селі Лани-Соколівські на Стрийщині

На Львівщині поліцейські затримали водія Audi, який на смерть збив пішохідку. Слідчі встановили, що чоловік був за кермом нетверезим.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у середу, 22 жовтня, близько 20:30, в селі Лани-Соколівські на Стрийщині. 38-річний водій Audi наїхав на 52-річну односельчанку, яка йшла узбіччям. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом нетверезим, його затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.