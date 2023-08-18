Водій рухався заднім ходом

У четвер, 17 серпня, у селі Лелехівка Яворівського району Львівщини трапилася ДТП. 48-річний водій автомобіля наїхав на 12-річну дівчинку. Про це повідомили у Поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 48-річний місцевий житель, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 12-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці також встановили, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Правоохоронці встановлюють обставини події.