ДТП трапилась біля Свіржа

На Львівщині невідомий водій збив 57-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП трапилась 24 вересня під ранок біля села Свірж на трасі Свірж – Бібрка, невстановлений водій їхав у напрямку Бібрки та наїхав на 57-річного пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП.

Обставини події встановлює поліція.