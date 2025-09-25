На Львівщині розшукують водія, який на смерть збив 57-річного пішохода
Від отриманих травм пішохід помер на місці
ДТП трапилась біля Свіржа
На Львівщині невідомий водій збив 57-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП трапилась 24 вересня під ранок біля села Свірж на трасі Свірж – Бібрка, невстановлений водій їхав у напрямку Бібрки та наїхав на 57-річного пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП.
Обставини події встановлює поліція.
