Львівський апеляційний суд виніс вирок солдату Олександру М., який втік з військової частини та понад рік переховувався від служби. Суд першої інстанції призначив Олександру М. умовне покарання, але прокурор подав апеляцію та домігся реального ув’язнення – чотири роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, уродженець Херсонської області Олександр М. є солдатом та під час служби за контрактом втік із однієї з військових частин. Це трапилась ще у листопаді 2021 року. Військовий проводив час на власний розсуд та уникав проходження служби до кінця січня 2023 року. Щодо нього порушили кримінальну справу через самовільне залишення місця служби, у суді він визнав свою провину.

У жовтні 2023 року Франківський районний суд Львова виніс вирок Олександру М., призначивши рік іспитового терміну. Прокурор не погодився із вироком суду та подав апеляцію, наполягаючи на реальному ув’язненні солдата.

У апеляційному суді прокурор наголосив, що Олександр М. з’явився до правоохоронців лише після реєстрації кримінального провадження. За словами прокурора, військовий проігнорував свої обов’язки по захисту Батьківщини, коли держава опинилась під ударом агресора – з початку повномасштабної війни.

«Свідченням його щирого каяття та бажанням виправити наслідки вчиненого було б саме його повернення у розташування військової частини та продовження виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану», – вважає прокурор.

Справу розглянула колегія суддів апеляційного суду (Альберт Белена, Василь Головатий, Оксана Маліновська-Микич), яка задовольнила апеляційну скаргу прокурора та призначила Олександру М. чотири роки тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити до суду касаційної інстанції.

Нагадаємо, що поліція розслідує безпідставні виплати військовим на Львівщині – у одній з військових частин чоловікам, які втекли зі служби, продовжували нараховувати мільйонні виплати. Посадовиці ТЦК із Львівщини призначили дрібний штраф за безпідставне виключення 17 чоловіків з військового обліку.