В інституті реставруватимуть пам'ятки та музейні фонди

Львівська обласна рада створить комунальний заклад для реставрації пам’яток культурної спадщини і музейних фондів Львівщини. Про це повідомили у ЛОР 7 жовтня, після того, як комісія з питань комунального майна дала старт організації комунального підприємства.

Створення «Західноукраїнського науково-реставраційного інституту» ініціювали працівники музеїв області.

«Підприємство реставруватиме пам’ятки культурної спадщини і музейні фонди, які зараз зберігаються у сховищах. Плануємо, що підприємство зможе конкурувати на ринку реставраційних робіт», – зазначили у ЛОР.

Науково-реставраційний інститут працюватиме на обладнанні, яке надали західні донори, що допомагають комунальним підприємствам у такій діяльності. Зараз обласна рада шукає приміщення для інституту і підбирає персонал.

Нагадаємо, у Львівській національній академії мистецтв відкриють школу реставрації, яка працюватиме за європейськими стандартами, а випускники отримуватимуть сертифікати державного зразка. Це перший в Україні пілотний проєкт неформального дворічного навчання для ремісників, які реставруватимуть вироби з дерева, металу та ліпнини.