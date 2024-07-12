Старосамбірський районний суд Львівщини визнав Василя П. винним у порушенні правил несення прикордонної служби. Прикордонник заснув на посту, через що заплатить 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, військовий Василь П. є молодшим інспектором прикордонної служби. 15 червня він заступив на нічне чергування та мав охороняти державний кордон у межах Старосамбірської об’єднаної громади. Однак прикордонник заснув під час служби, порушивши дисциплінарний статут ЗСУ.

Щодо Василя П. склали протокол про адмінправопорушення. На розгляд справи у суді львівський прикордонник не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини. Суддя Андрій Кушнір, дослідивши усі матеріали справи, призначив Василю П. покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову суду ще можна оскаржити.