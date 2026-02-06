Військовослужбовець прикордонної служби отримав вирок за СЗЧ

Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок мобілізованому на військову службу уродженцю Донеччини Олександру С., який у березні 2025 року самовільно залишив місце служби у Великих Мостах на Лвівщині та перебував у СЗЧ 18 днів. Йому присудили понад п’ять років позбавленні волі.

За матеріалами справи, уродженець міста Новозаводськ Олександр С. був мобілізований на службу у кінологічний центр Держприкордонслужби на Львівщині. 7 березня 2025 року він самовільно залишив місце служби та проводив час на свій розсуд. Його затримали працівники поліції 25 березня 2025 року.

У суді обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Лідія Фарина визнала Олександра С. винним у самовільному залишенні військової частини (ст. 407 ККУ) та призначила йому покарання – п’ять років позбавлення волі.

Згаданий військовослужбовець у січні 2026 року засуджений за крадіжку велосипеда на п’ять років в’язниці. Об’єднавши вироки, йому призначили остаточне покарання 5 років та вісім місяців позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.