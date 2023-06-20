Червоноградський міськрайонний суд Львівської області оштрафував на 17 тис. грн і на один рік позбавив права керувати автомобілем парафіяльного священика УГКЦ з селища Гірник. Постанова суду була оприлюднена 19 червня.

Як вказано у постанові суду, 3 січня на вул. Б. Хмельницького у Червонограді поліція зупинила автомобіль ВАЗ, за кермом якого був нетверезий водій. Із порталу судової влади відомо, що йдеться про священика Івана К., який служить на парафії Блаженного Священномученика Миколая Чарнецького УГКЦ у селищі Гірник.

«Керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук», – йдеться у матеріалах справи. Від проходження перевірки на стан алкогольного сп'яніння священик відмовився.

На суді священик заявив, що відмовився від перевірки, бо був певний, що алкотестер і так покаже негативний результат. За словами отця Івана К., поліцейський йому роз'яснив, що можна і відмовитися від огляду, а на запитання про наслідки відмови, правоохоронець розповів про штраф та позбавлення посвідчення водія на рік. Тоді священик нібито почав наполягати на перевірці у лікарні, однак, за його словами, поліцейський відмовив, оскільки протокол вже було складено.

«Також порушник зазначив, що поліцейським не повністю здійснено відеофіксацію зупинки транспортного засобу порушника та його спілкування з поліцейським, що вважає порушенням його прав», – описано в постанові суду.

Проте на суді винуватість священика була повністю доведена. Суддя розглянула протокол про правопорушення, акт огляду, проведений поліцейським, а також відеозапис, на якому зафіксовано, що саме Іван К. керував автомобілем , а також його відмова від проходження огляду на стан сп'яніння. На відеозаписі немає моменту, коли б священик наполягав на проведенні аналізів, про що він заявляв на суді.

Тому суддя Червоноградського міського суду Марта Мельникович визнала Івана К. винним у вчиненні правопорушення та оштрафувала його на 17 тис. грн, а також позбавила права впродовж року керувати машиною. Також священик має сплатити 536 грн судового збору. Додамо, що ця постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення.