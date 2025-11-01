На Львівщині у криниці виявили тіло 47-річного чоловіка. Обставини його смерті встановлює поліція.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, інцидент трапився в селі Грабова Буської громади Золочівського району. У пʼятницю, 31 жовтня, у місцевій криниці виявили тіло 47-річного чоловіка. Відомо, що він місцевий мешканець.

Обставини його загибелі встановить поліція. У департаменті з питань цивільного захисту зазначають, що попередньо він потонув.