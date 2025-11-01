На Львівщині в криниці знайшли тіло 47-річного чоловіка
Потопельником виявився місцевий мешканець
На Львівщині у криниці виявили тіло 47-річного чоловіка. Обставини його смерті встановлює поліція.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, інцидент трапився в селі Грабова Буської громади Золочівського району. У пʼятницю, 31 жовтня, у місцевій криниці виявили тіло 47-річного чоловіка. Відомо, що він місцевий мешканець.
Обставини його загибелі встановить поліція. У департаменті з питань цивільного захисту зазначають, що попередньо він потонув.
