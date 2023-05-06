Школярі та дошкільнята матимуть практичні заняття

У Самборі відкрили першу в Україні «Школу безпеки», в якій рятувальники навчатимуть дітей дошкільного та шкільного віку правил пожежної та техногенної безпеки, а також як поводитися під час надзвичайних ситуацій.

«Школа безпеки» функціонуватиме у Самборі на території 12 пожежно-рятувальної частини 8-го загону ДСНС у Львівській області. Заняття будуть проводити місцеві пожежники, а за необхідності залучатимуть і фахівців навчально-методичного центру цивільного захисту, БЖД та працівників Червоного Хреста.

«Дітей дошкільного та шкільного віку навчатимуть правил пожежної та техногенної безпеки, а також алгоритму дій у разі виникнення різного роду надзвичайних ситуацій. Навчання проводитиметься за визначеним графіком, який попередньо буде узгоджено з територіальними громадами району. Аналогів такої навчально-тренувальної бази в Україні немає», – наголосили у Самбірській РДА.

«Школа безпеки» розділена на кілька зон:

навчальний клас , де діти вивчатимуть правила мінної безпеки, а також зможуть практично відпрацювати різного роду безпекові вміння;

, де діти вивчатимуть правила мінної безпеки, а також зможуть практично відпрацювати різного роду безпекові вміння; кухня , де вчитимуть правил безпеки поводження з електроприладами та іншим кухонним обладнанням;

, де вчитимуть правил безпеки поводження з електроприладами та іншим кухонним обладнанням; ігрова кімната , там діти зможуть пограти у різні ігри, які пропагують правила безпечної поведінки;

, там діти зможуть пограти у різні ігри, які пропагують правила безпечної поведінки; спальня. Часто пожежі виникають саме у цій кімнаті і діти мають можливість практично відпрацювати дії при виникненні пожежі.

«Так сталось і сьогодні під час проведення уроку з дітками 3 класу. У спальній кімнаті виникла пожежа, кімната за лічені хвилини наповнилась димом, і діти, не гаючи часу, вийшли з кімнати на вулицю та зателефонували до Служби порятунку 101, де чітко повідомили інформацію про те, де виникла пожежа», – розповіли у ДСНС Львівщини.

Під час відкриття Школи зімітували пожежу, а діти мали правильно зреагувати на основі вивченого матеріалу

«Це перша така навчально-тренувальна база у нашій державі. Ініціювало проект Самбірське районне управління ДСНС України. Підтримали його Львівська ОВА, представництва Червоного Хреста у Львівській області, територіальні громади Самбірського району», – наголосив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

На реалізацію проекту витратили майже 1,2 млн грн, в тому числі з обласного бюджету – 249 тис. грн, бюджету Самбора – 190 тис. грн. Меценати виділили 350 тис. грн, Червоний Хрест – 199 тис. грн, місцевий загін ДСНС – 200 тис. грн.