о. Володимир Лужецький є парохом церкви у Стебнику

Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ оприлюднила офіційну заяву, у пʼятницю, 7 листопада про відсторонення священника Володимира Лужецького від служіння, оскільки він скоїв смертельну ДТП. Аварія сталася в Трускавці, у понеділок, 3 листопада.

Парох храму Успіння Пресвятої Богородиці у місті Стебник 3 листопада, керуючи автомобілем, у Трускавці збив літнього чоловіка, який від важких травм помер у лікарні.

Як йдеться в ухвалі, Трускавецький міський суд, у вівторок, 4 листопада, обрав запобіжний захід для Володимира Лужецького у вигляді тримання під вартою 60 діб або заставу на суму 242 тис. 240 грн.

У пʼятницю, 7 листопада, Самбірсько-Дрогобицька єпархія прокоментувала ДТП та зазначила, що священника відсторонили від служіння: «Щиро співчуваючи родині померлого, висловлюємо жаль, що згаданий священнослужитель причетний до його смерті. На час проведення слідчих дій стосовно згаданого ДТП о. Володимиру Лужецькому заборонено публічно священнодіяти та виконувати уряд. Після ретельного вивчення усіх фактів та обставин поведінки згаданого священнослужителя буде дано оцінку, відповідно до приписів церковного законодавства».

Володимир Лужецький у коментарі Lviv.media сказав, що не був напідпитку, а пішохід вискочив перед його машиною: «Я у такому трансі, що сам відходжу. Мені з кожним днем зле. Я насилу їм, щоб підтримати стан організму. Я не був напідпитку. Я їхав після служби. Дуже погана погода була. Вискочив перед машиною та й всьо».

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ винесла попередження священнику Володимиру Лужецькому, бо він балотувався на місцевих виборах до Львівської облради попри заборону церкви. Володимир Лужецький був офіційно зареєстрованим кандидатом у депутати Львівської облради від партії «Сила і честь» і балотувався в окрузі №1, який охоплював Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район. В Самбірсько-Дрогобицькій єпархії УГКЦ заявили, що благословення священик на це не отримував.